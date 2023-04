Gli olandesi tornano alla Barcaccia tra foto e sfottò

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gli olandesi sono sbarcati nella capitale, e non hanno neanche provato a nascondere il loro arrivo. Anzi, tramite pagine social hanno pubblicato anche foto dei loro giri in centro, ritornando – per loro ironicamente – sulla devastazione del centro storico ma soprattutto della Barcaccia, la fontana danneggiata gravemente dai tifosi del Feyenoord che misero a ferro e fuoco il centro con lanci di petardi, bottiglie e vetrine dei negozi distrutte. Nei giorni scorsi è stato messo a punto in Prefettura, nell’ambito del Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza, un piano che vedrà impegnati oltre 1500 uomini delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza, oltre a 750 steward all’Olimpico. Un’attività di controllo iniziata ieri quando i primi sostenitori olandesi sono comparsi nel centro storico della Capitale. Una decina di ultras sono in Italia già da martedì scorso, a Napoli per assistere alla partita tra gli azzurri e il Milan. Oggi saranno in totale circa 250 i tifosi olandesi nella capitale, una ventina di questi preoccupano le forze dell’ordine: per scongiurare qualsiasi contatto tra le tifoserie ed evitare danni al centro verrà fatta attività preventiva nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali.