Gli ex Roma sempre più decisivi

Il Corriere Dello Sport – Quanti ex romanisti nelle due partite di Champions di ieri sera. Salah protagonista con un gol nella vittoria del Liverpool sul Lipsia: sua la prima rete. Ma bene tra i pali anche Alisson, autore di alcuni errori clamorosi in Premier.

Nulla da fare invece per Kluivert, rimasto in panchina. Paredes e Florenzi sono entrati nel tabellino di Barça-PSG con due assist, ok Marquinhos in difesa. Per Pjanic, invece, serata da dimenticare. Tutti big che i tifosi giallorossi continuano a rimpiangere.