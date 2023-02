Gli auguri della Roma per San Valentino- FOTO

Il 14 febbraio si festeggia la festa di tutti gli innamorati, San Valentino. La giornata mondiale dedicata all’amore, in questo caso non solo tra coppie ma anche tra i tifosi e la propria squadra del cuore. La Roma tramite il suo account ufficiale su Twitter, fa gli auguri a tutti i suoi sostenitori pubblicando una foto della curva sud con scritto: “Ti Amo”. Perché quello tra la Roma e i suoi tifosi è un’amore che non conosce limiti.

“Buon San Valentino a tutti noi”