Il calcio è fatto di momenti che restano impressi nella memoria dei tifosi, e alcuni giocatori riescono a lasciare un segno indelebile anche a distanza di anni. Mohamed Salah è uno di questi: l’esterno egiziano, oggi simbolo del Liverpool, ha avuto un passaggio breve ma intenso nella Capitale, che i tifosi della Roma non hanno dimenticato.

Come riportato dal profilo Instagram ufficiale del club giallorosso, la Roma ha voluto fare gli auguri di compleanno a Salah, che oggi compie 33 anni, pubblicando un video del meraviglioso gol realizzato contro il Palermo allo Stadio Olimpico durante la stagione 2015/2016. Un’azione spettacolare che riassume in pochi secondi tecnica, velocità e freddezza sotto porta: le qualità che hanno fatto di Salah uno dei migliori attaccanti al mondo.

Salah ha indossato la maglia della Roma per due stagioni, dal 2015 al 2017, collezionando 83 presenze e segnando 34 reti complessive. Un rendimento che lo ha reso uno dei protagonisti principali di quegli anni, prima del suo approdo in Premier League, dove ha continuato a brillare. La Roma, con questo gesto, ha voluto ribadire il legame affettivo con uno dei suoi ex giocatori più amati e spettacolari.