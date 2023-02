Gli auguri della Roma a Karsdorp – FOTO

Oggi Rick Karsdorp compie 28 anni. Arrivato a Roma il 28 giugno 2017, dopo due stagioni passate nell’ombra nel 2019 fa ufficialmente ritorno al Feyenoord, per poi tornare a nella Capitale nella stagione 2020-2021. Il 7 aprile 2022, in occasione della gara d’andata dei quarti finali di UEFA Conference League persa contro il Bodo, Karsdorp timbra la sua centesima presenza di sempre in giallorosso e il 25 maggio vince la Conference League. Dopo un periodo burrascoso con Mourinho, la pace sembra essere tornata. La società coglie l’occasione per fare gli auguri al terzino olandese tramite Twitter.