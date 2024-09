Giornata speciale per Niccolò Pisilli. Il giovane 2004 spegne nella giornata di oggi 20 candeline. Il giallorosso proveniente dal settore giovanile, ha esordito in prima squadra grazie a José Mourinho, in un periodo di emergenza infortuni.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1838117998378311874