Gli auguri dei giallorossi. Kluivert in versione Babbo, Pellegrini: “Quest’anno il Natale sarà diverso, lo vivrò da papà” – FOTO

I giocatori della Roma stanno trascorrendo le vacanze con le proprie famiglie in giro per il mondo, ma molti tramite i propri profili Instagram hanno voluto augurare un buon Natale a tutti i tifosi giallorossi. Diversi calciatori si sono recati a Dubai per questo periodo natalizio come Mkhitaryan, Perotti, Jesus, Dzeko e Zaniolo. Justin Kluivert è andato invece con i fratelli ai Caraibi. Florenzi è partito per le Maldive con la moglie e la figlia. Zappacosta, che dopo qualche giorno in famiglia, è andato a rilassarsi a Cortina. Freddo anche per Pastore, che ha raggiunto la moglie Chiara e i figli Santiago e Martina in Argentina. Ha raggiunto la famiglia in Portogallo anche mister Fonseca, Jordan Veretout è tornato in Francia. C’è infine chi è rimasto a Roma come Fuzato e Smalling.