Glen Johnson: “Se il Chelsea vuole vincere subito Mourinho è il loro uomo”

Glen Johnson, ex giocatore del Chelsea, ha parlato del momento dei Blues dopo l’arrivo di Graham Potter sulla panchina. L’ex difensore ha suggerito una possibile soluzione per la società di Boehly, Ecco le parole dell’inglese riportate da Football London: “Se sostituisse Potter, Jose Mourinho attraverserebbe la porta e attirerebbe tutta l’attenzione dei giocatori. E in tre anni potrebbe vincere il titolo. Ma Mourinho non resterebbe cinque anni, quindi tutto dipende da quale sarà il progetto della proprietà. Se vogliono il successo immediato, allora Mourinho è il loro uomo, ma se vogliono competere per i prossimi 10 anni, allora Graham Potter è l’uomo giusto”,