Giuseppe Giannini compie 57 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Giuseppe Giannini, biandiera della Roma e campione d’Italia nella stagione 1983/84, oggi compie 57 anni. Fin dalle giovanili l’ex numero 10 ha vestito la maglia giallorossa e ha esordito in Serie A nel campionato 1981/82. Zero presenze in quello successivo, quello del secondo scudetto giallorosso, anche se giocò comunque due gare in prima squadra in Coppa Italia, mentre nella stagione 1983/84 scese in campo due volte in campionato. Dall’anno seguente il fantasista ha iniziato a giocare con continuità ed è rimasto a Roma fino al 1996 quando a causa di alcune incomprensioni con la società lasciò la Capitale per trasferirsi allo Sturm Graz. In totale collezionò 318 presenze e 49 reti. Il club ha voluto rendere omaggio al “Principe” con questo video su Twitter: