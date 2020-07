Troppi giocatori in panchina, è lite tra il Napoli e la Roma

Il Messaggero (P. Tina) – “La Roma non ha rispettato il protocollo sanitario della Figc domenica al San Paolo“. La denuncia è del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli: le scintille si erano già registrate nel corso della partita, ma il motivo del contendere non riguarda l’andamento della sfida. La panchina giallorossa era troppo “affollata” nel corso del match: tutti e 12 i calciatori a disposizione si sono accomodati accanto al tecnico Fonseca, al contrario di quanto previsto dalle disposizioni della Federazione che dispongono “la distribuzione alternata dei componenti per il rispetto delle distanze di sicurezza“. Inutili i richiami, la Roma non ha battuto ciglio alle proteste del Napoli. Il club giallorosso ha mantenuto il profilo già adottato nelle altre gare post Covid: ha chiesto la deroga assumendosi per iscritto la responsabilità della decisione.