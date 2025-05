Giulio Misitano, giovane attaccante della Roma Primavera, ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram destinato a fare notizia tra i tifosi giallorossi:“Ciao Roma. Grazie.” Misitano è finito nel mirino dell’Atalanta.Il club bergamasco stima da tempo il centravanti cresciuto nella Roma e sta monitorando la situazione con attenzione, tanto che potrebbe già esserci un accordo per il suo trasferimento in maglia nerazzurra. Misitano saluta il club giallorosso dopo una stagione brillante: 14 gol e 6 assist in 22 presenze, numeri che lo hanno consacrato come uno dei migliori prospetti del settore giovanile capitolino.

Attualmente il giovane attaccante è alle prese con un infortunio, ma il suo recupero procede e non appena tornerà in condizione potrà mettersi a disposizione.