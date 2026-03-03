Sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A.

Wesley ha raggiunta la quinta ammonizione in campionato e quindi viene squalificato per un turno e salterà la partita contro il Genoa. Per il match al Ferraris, dalla parte del Genoa non ci sarà neanche il collaboratore tecnico di De Rossi, Emanuele Mancini, espulso nel match contro l’Inter. Da segnalare l’ingresso in diffida di Ruslan Malinovskyi, che dunque giocherà con una certa attenzione le prossime gare.

Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto un’ammenda da 6.000 euro alla Roma per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria e per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco.

Ecco inoltre la lista degli altri giocatori che salteranno per squalifica il prossimo turno di Serie A:

Pinamonti (Sassuolo), Freuler (Bologna), Parisi (Fiorentina), Terracciano (Cremonese), Valenti (Parma).