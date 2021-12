Si rendono note le decisione del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandea, in merito all’ultimo turno di Serie A. Una giornata di squalifica per Felix Afena Gyan punito nel secondo tempo per un tocco di mano in area avversaria. Tra i giallorossi arriva la seconda sanzione per Marash Kumbulla e Matias Vina.