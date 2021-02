Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Lazzari per espressione blasfema

Ricevuta la segnalazione della Procura Federale, il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Manuel Lazzari per una giornata dopo la bestemmia pronunciata nel corso di Inter-Lazio. Così come era accaduto per Bryan Cristante dopo l’espressione blasfema a seguito dell’autogol contro il Bologna, anche il calciatore biancoceleste è stato sanzionato e salterà la prossima sfida contro la Sampdoria.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla condotta di Lazzari: “Il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio”.