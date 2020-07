Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito a Roma-Parma. Un turno di squalifica per Bryan Cristante e Henrikh Mkhitaryan, che salteranno la prossima sfida contro il Brescia. Entra in diffida Amadou Diawara. Seconda sanzione per Bruno Peres e per Nuno Campos, prima Roger Ibanez.