Giudice sportivo, un turno di squalifica per Martinez Quarta

Il Giudice sportivo della Serie A ha deciso, esaminando le gare dell’ultimo turno. Due turni di squalifica per il calciatore del Benevento, Gianluca Caprari, espulso ieri nel corso della gara contro il Verona “per avere, al 27′ del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al quarto ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”. Un turno per Martinez Quarta, espulso contro la Roma dopo aver commesso un fallo in scivolata e gioco pericoloso ai danni di Dzeko. Nei giallorossi, seconda sanzione per Cristante e Veretout, prima per Edin Dzeko.