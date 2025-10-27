Giudice sportivo, stangata dopo l’ottava giornata: sanzioni per Hermoso, Mancini e la Roma

Dopo il successo per 1-0 contro il Sassuolo firmato da Dybala, arrivano i provvedimenti ufficiali del giudice sportivo. Per Hermoso e Mancini scatta la seconda ammonizione stagionale, dopo i cartellini ricevuti nel corso del match del Mapei Stadium.
Non solo campo: la Roma è stata inoltre multata con 5.000 euro per il lancio di fumogeni avvenuto al 31’ del primo tempo. Un episodio che il giudice sportivo ha inserito tra le violazioni comportamentali della tifoseria.
Archiviato il turno di sanzioni, i giallorossi tornano subito a concentrarsi sul campo: mercoledì alle 18.30, all’Olimpico, la squadra di Gasperini affronterà il Parma nella sfida valida per la nona giornata di campionato.