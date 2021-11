La Lega Serie A ha comunicato, tramite una nota ufficiale, i provvedimenti riguardanti la quattordicesima giornata di campionato presi dal Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Roma sono state notificate le ammonizioni di Ibanez e Kumbulla. Per il brasiliano è la seconda sanzione in campionato, mentre per il numero 24 è la prima, rimediata proprio ieri sera. Rimangono diffidati Abraham, Karsdorp e Mancini.