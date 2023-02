Giudice Sportivo, scatta la squalifica per Smalling. L’inglese salta la Cremonese

In vista della 24esima giornata di Serie A, in cui la Roma affronterà la Cremonese martedì 28 febbraio alle 18:30, il Giudice Sportivo ha diramato i provvedimenti disciplinari. 5 mila euro di ammenda alla società giallorossa e un turno di squalifica per Chris Smalling, arrivato a cinque ammonizioni e diffidato. Al suo posto favorito Kumbulla, ma potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche Llorente, arrivato nel mercato di gennaio. Nessun squalificato per i grigiorossi, ancora in cerca della prima vittoria in questo Campionato, protagonisti di un record negativo: non hanno vinto nessuna delle ultime 30 partite di Serie A, eguagliando l’Ancora.