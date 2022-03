Giudice Sportivo, salteranno il match contro l’Udinese Mkhitaryan e Kumbulla

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla 28° giornata di Serie A. Per l’AS Roma nessun provvedimento previsto per l’introduzione nell’impianto sportivo da parte dei tifosi ed utilizzo nel proprio settore di materiale pirotecnico di vario genere. Dovranno scontare la squalifica per una giornata: Mkhitaryan, espulso per doppia ammonizione contro l’Atalanta insieme a Kumbulla già diffidato e ammonito sabato. Ottava sanzione per Abraham, settima per Cristante e sesta per Ibanez. A saltare il match di domenica tra Udinese e Roma oltre ai due giallorossi sarà anche Walace, che dovrà scontare un turno di stop.