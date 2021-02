Giudice Sportivo, prima sanzione per Fazio

Il Giudice Sportivo ha reso note, tramite una circolare sul sito della Lega Serie A, le decisioni in merito alla 23esima giornata di campionato. Prima sanzione per Federico Fazio, al suo esordio in campionato in questa stagione, squalifica per una giornata per Filippo Inzaghi a seguito dell’espulsione nella gara contro la Roma. Restano diffidati Bruno Peres, Villar, Cristante, Ibanez, Kumbulla e Veretout.