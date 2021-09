Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni della quarta giornata di Serie A. Sono presenti anche due giocatori della Roma. Il primo è Veretout, ammonito per proteste, che prende la sua prima ammonizione della stagione. L’altro è il compagno di reparto Cristante che è giunto al secondo giallo. Per la Roma come società, invece, nessuna multa.