Giudice Sportivo, ottava sanzione per Mancini. Squalifica per Kucka, salterà Parma-Roma

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla 26esima giornata di campionato attraverso un comunicato sul sito della Lega Serie A. Ottava sanzione per Gianluca Mancini, ammonito nella gara disputata contro il Genoa, squalifica per una giornata per Pedro Moreira, collaboratore di Fonseca, per aver “contestato platealmente una decisione arbitrale“. Squalificato per una giornata anche Juraj Kucka del Parma, che quindi salterà la sfida contro la Roma, in programma domenica 14 marzo.