Giudice Sportivo, nessuna sanzione per i giallorossi. Seconda ammonizione per Pezzella nel Parma

Il Giudice sportivo della Serie A ha deciso, esaminando le gare dell’ultimo turno. Una giornata di squalifica per Augello e Tonelli della Sampdoria e per Luperto del Crotone. €3.000 di ammenda per il Torino per aver ritardato l’inizio del primo tempo. Nessuna sanzione per i giocatori della Roma, mentre è arrivata la seconda sanzione per Pezzella, del Parma. I crociati sono i prossimi avversari della squadra di Fonseca, con la gara in programma all’Olimpico, al rientro dalla sosta per i nazionali.