Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata e del 2021. Nessuna sanzione per quanto riguarda la Roma, nonostante la rilevata introduzione nell’impianto sportivo di materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). Nessun provvedimento neanche in casa Milan, prossimo avversario dei giallorossi. Restano diffidati Ibanez e Cristante.