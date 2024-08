Il Giudice Sportivo ha diramato tramite un comunicato di Lega Serie A le decisioni in merito al weekend appena concluso. Per la Roma nessun giocatore è stato sanzionato dopo la partita con l’Empoli, proprio come a Cagliari. Per questo non ci saranno diffidati o squalificati in vista della prossima partita contro la Juventus.

