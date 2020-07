Il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni relative alle gare di Serie A disputate ieri. Per quanto riguarda la Roma, Diego Perotti sconterà una giornata di squalifica in seguito all’espulsione rimediata nel match contro l’Udinese, mentre Henrikh Mkhitaryan è giunto alla quarta ammonizione, entrando in diffida. Seconda sanzione per Gonzalo Villar e Chris Smalling.