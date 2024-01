Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. Di fatto per la Roma sono state confermate le squalifiche di Mancini e Cristante. Entrambi ammoniti a San Siro contro il Milan con il peso della diffida sulle spalle. I due italiano quindi salteranno Roma-Hellas Verona, la prima con mister De Rossi in panchina. Per i gialloblù invece sarà Duda, marcatore nella gara d’andata, a saltare il match dell’Olimpico.