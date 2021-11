Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata giocata di Serie A. Per la Roma entrano altri due calciatori in diffida che sono Karsdorp ed Abraham che hanno preso il quarto cartellino della loro stagione. Rischiano di saltare una partita, poi, sempre Cristante e Mancini. Per quanto riguarda la società nessuna sanzione.