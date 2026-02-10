Giornata di comunicati ufficiali e provvedimenti disciplinari, di quelli che incidono più sul lavoro settimanale degli allenatori che sul rumore mediatico. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato delineano squalifiche, diffide e sanzioni economiche che avranno effetti già dal prossimo turno.

A riportarle è stato il sito ufficiale della Lega Serie A, che ha pubblicato il resoconto completo delle decisioni relative alla 24ª giornata di campionato, con particolare attenzione ai casi più rilevanti in ottica big match e gestione dei diffidati.

Tra i provvedimenti spicca la squalifica di Juan Jesus, che salterà Napoli-Roma, mentre Matic (Sassuolo) è stato fermato per due turni. Un turno di stop anche per Troilo (Parma), Pobega (Bologna), Banda (Lecce), Marin (Pisa) e Romagnoli (Lazio). Entrano in diffida, tra gli altri, Dodo, Aboukhlal, Gaetano e Marcandalli. In casa Roma arriva l’ottava sanzione per Gianluca Mancini, la prima invece per Bryan Zaragoza, oltre a un’ammenda di 5.000 euro al club giallorosso per un coro ritenuto becero da parte dei tifosi nel finale di gara.