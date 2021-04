Il Giudice Sportivo ha reso note, tramite un comunicato sul sito della Lega Serie A, le decisioni prese in merito alla 33esima giornata di campionato. Un turno di stop per Paolo Benetti, vice allenatore della Sampdoria, che salterà dunque la sfida con la Roma di domenica pomeriggio. Sesta ammonizione invece per Bryan Cristante.