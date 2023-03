Giudice Sportivo: due giornate a Kumbulla e multa. Matić entra in diffida

Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni in merito alla 26esima giornata di Serie A. Come si legge nella nota, Marash Kumbulla è stato squalificato per due giornate e multato di 5 mila euro: “Per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria”. Il difensore albanese salterà le sfide con Lazio e Sampdoria. Entra invece in diffida Nemanja Matić, ammonito nel corso della sfida con il Sassuolo. Nel derby della Capitale, sponda Lazio, mancherà Vecino, diffidato e’ stato ammonito nella gara con il Bologna.