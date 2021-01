Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Entrano in diffida Lorenzo Pellegrini – “sanzione aggravata perché capitano della squadra” – e Bruno Peres. Prima sanzione, invece, per Borja Mayoral. Magnani, calciatore del Verona, squalificato per il match con la Roma.

legaseriea.it