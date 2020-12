Giudice Sportivo: Cristante entra in diffida, terza sanzione per Mancini, seconda per Kumbulla

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alla quattordicesima giornata di Serie A. Entra in diffida Bryan Cristante, terza sanzione per Gianluca Mancini, seconda per Marash Kumbulla. Keita Balde dovrà scontare una giornata di squalifica e salterà quindi il match contro la Roma, in programma il 3 gennaio alle ore 15 allo Stadio Olimpico.