Non arrivano buone notizie dal comunicato del Giudice Sportivo dopo la decima giornata di Serie A, che ha visto la Roma cadere a San Siro contro il Milan per 1-0, con la rete decisiva di Pavlovic. Come riportato nel documento ufficiale della Lega Serie A, sono cinque i giocatori giallorossi finiti nel referto arbitrale.

Gianluca Mancini è stato ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara: per lui si tratta della terza sanzione stagionale. Stesso destino per Hermoso e Wesley, entrambi puniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, anch’essi alla terza ammonizione del loro campionato. Infine, primi cartellini gialli stagionali per Celik e El Aynaoui, anche loro sanzionati per gioco scorretto.

Un bilancio disciplinare non leggero per la Roma, che dovrà fare attenzione ai prossimi impegni per evitare squalifiche in vista del prosieguo della stagione.