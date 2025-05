Buone notizie sul fronte disciplinare per la Roma in vista dell’ultima giornata di campionato. Dopo il match contro il Milan, valido per la 37ª giornata, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni, che non comportano squalifiche né per i giallorossi né per il Torino, prossimo avversario domenica sera.

Zeki Celik ha ricevuto la sua quarta ammonizione stagionale ed entra ufficialmente in diffida: alla prossima ammonizione scatterà un turno di squalifica. Restano invece al loro posto Gianluca Mancini e Bryan Cristante, che hanno rimediato il loro ottavo cartellino giallo in campionato.

Multa invece da 3.000 euro alla Roma per il comportamento dei tifosi durante la sfida con il Milan: alcuni sostenitori hanno lanciato un petardo e un fumogeno all’interno del terreno di gioco. Nessuna assenza dunque per Ranieri in vista della sfida di domenica alle 20:45 a Torino, che vale l’accesso alle coppe europee.