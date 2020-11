Il Giudice sportivo della Serie A ha deciso, esaminando le gare dell’ultimo turno. Una giornata di squalifica per Bakayoko del Napoli e per Perin del Genoa. Il centrocampista azzurro salterà il big match in programma domenica sera al San Paolo contro la Roma. Nessuna sanzione per i giocatori giallorossi. Squalificato per una giornata, con anche un’ammenda di €10.000, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, per espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.