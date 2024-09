Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni riguardo la quinta giornata di Serie A. La Roma ha ricevuto una multa di 3000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica ed un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Prima sanzione per Cristante, seconda per Pisilli.