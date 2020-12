Giubileo senza Ponte dei Congressi

Il Tempo (F.Magliaro) – Il Ponte dei Congressi, opera che Berdini e Raggi hanno identificato come fondamentale per lo Stadio della Roma, sarà pronto forse nel 2028. L’annuncio arriva da Roberto Botta, vicedirettore generale del Comune. Il Ponte è stato ideato a inizio anni 2000, inserito di fretta e furia dal Governo Renzi fra le opere da finanziarie con i soldi pubblici del 2014, annunciato più volte come imminente, ma sempre rimasto un pezzo di carta.