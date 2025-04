In occasione del “Giubileo delle persone con disabilità”, i ragazzi dell’AS Roma for Special hanno incontrato a Trigoria la Prima Squadra maschile guidata da Claudio Ranieri per suggellare la collaborazione iniziata nel 2023 e celebrare la giornata a loro dedicata.

L’AS Roma for Special è un team straordinario, che veste con orgoglio i colori e le insegne del Club nei tornei di calcio a 7 della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC e della Lega Unica di calcio a 8 e che rappresenta una delle massime espressioni dell’impegno dell’AS Roma per l’integrazione e l’inclusione sociale.

Formata e gestita dalla Società Meta Coop e composta da diciassette calciatori dai 17 ai 40 anni con disabilità intellettivo-relazionali, l’AS Roma for Special disputa ogni anno una competizione regionale con l’opportunità di disputare una finale nazionale, offrendo a ragazzi meno fortunati la possibilità di vivere le emozioni di una stagione sportiva come avviene per i calciatori professionisti.

In occasione del Giubileo delle persone con disabilità del 28 e 29 aprile, i calciatori “for Special” hanno potuto realizzare il sogno di incontrare direttamente a Trigoria i propri idoli, coronando gli sforzi profusi sul campo dal 2023, quando l’AS Roma ha scelto di “adottare” la squadra guidata dal coach Pietro Morisco e di sostenerla nelle sue attività.

Il team si è presentato Trigoria con la coppa appena vinta nel torneo di Serie A2 della Lega Unica di calcio a 8, che l’AS Roma si è offerta di custodire nell’Archivio Storico del Club insieme agli altri trofei.

“Siamo stati davvero felici di incontrare questi atleti straordinari”, ha commentato Lorenzo Pellegrini dopo i momenti trascorsi a contatto con l’AS Roma for Special. “Noi per loro siamo un modello da seguire quando scendono in campo, ma credo che anche loro per noi possano rappresentare un esempio unico di applicazione, passione e impegno quotidiano. Condividiamo tutti lo stesso amore per questo sport meraviglioso, che quando riesce a offrire opportunità come queste è ancora più bello e speciale”.

Anche il coach Pietro Morisco ha espresso la sua felicità per l’incontro che si è svolto a Trigoria: “Il calcio è un veicolo straordinario per far conoscere il mondo della disabilità e facilitare l’integrazione e l’accesso alla pratica sportiva per tutti. L’AS Roma è molto attenta al tema dell’inclusività e siamo davvero felici di far parte di questa famiglia e difenderne i colori sul campo”.

