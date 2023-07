Corriere dello Sport (R. Maida) – Tutti al mare. Anzi in barca, sull’oceano, con il vento caldo che scompiglia i capelli e alimenta i sogni. Mezza Roma ha approfittato del pomeriggio libero concesso da Mourinho per noleggiare un grande motoscafo e godersi qualche ora tra il sole scintillante e i tuffi nell’acqua cristallina dell’Algarve. I promotori dell’iniziativa? Manco a dirlo Dybala e Matic, inseparabili in tutte le trasferte e ormai idoli del web per gli scherzi social di cui si rendono protagonisti.

In mattinata invece la Roma aveva svolto una seduta piuttosto intensa allo stadio di Albufeira. Sempre a porte chiuse. Due ore di lavoro alle quali ha partecipato anche Ibañez, dopo il pestone che lo aveva fermato domenica, Solbakken ancora a parte.

Da oggi, approfittando del clima che è più clemente rispetto a Trigoria, si ricomincia a spingere in vista del primo test in programma domani sera contro il Braga squadra che frequenta da anni la prima divisione e le coppe europee. L’ha affrontata e battuta anche la Roma di Paulo Fonseca. Intanto il club è riuscito finalmente a definire il quadro completo del ritiro: sabato la squadra giocherà la seconda amichevole contro l‘Estrela, che si è resa disponibile dopo essere stata eliminata dalla Coppa di Lega portoghese. Si tratta d un club della città di Amadora che ha appena conquistato ai playoff la prima storica promozione nella Primeira Liga affronterà mercoledì anche il Porto che ieri è arrivato in Algarve. A seguire la Roma giocherà un’ultima partita prima di imbarcarsi per l’Italia: il 2 agosto contro il Farense, altra squadra neopromossa in prima divisione.

Poi il rientro, un paio di giorni di riposo e il 6 di nuovo tutti sul charter per il test a Tolosa, che Mourinho conta di sbrigare in giornata. Manca a questo punto soltanto la prova generale che la Roma intende giocare il 13 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato: in ballo tra i possibili avversari Frosinone, Ternana e Pescara, sempre in trasferta.