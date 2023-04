Giroud scalpita e punta la Roma

Il Corriere dello Sport (A. Vitale) -nC’è grande attenzione sulle condizioni fisiche di Olivier Giroud a poche ore dal big match contro la Roma. La punta del Milan è reduce da un fastidio al polpaccio e in questi giorni è stato gestito con molta cura dai medici di Milanello. Il francese ieri ha svolto un lavoro individuale, senza partecipare alle esercitazioni con il resto della squadra, ma filtrano buone sensazioni per il recupero in vista della trasferta dell’olimpico in programma sabato alle 18. Contro la Roma prenderà nuovamente il suo posto Calabria, escluso dal match contro il Lecce per squalifica.