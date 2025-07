Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Gian Piero Gasperini è stato chiaro: «Servono giovani forti e pimpanti». Un manifesto tecnico che trova riscontro a Trigoria, dove uno dei simboli di questa filosofia è Niccolò Pisilli. Classe 2004, prodotto del vivaio, centrocampista moderno e disciplinato, è tra i nomi più apprezzati dal nuovo allenatore. Pisilli ha già dimostrato qualità e mentalità: la scorsa stagione è cresciuto tra De Rossi e Ranieri, ma per diventare un punto fermo dovrà lavorare ogni giorno. Spalletti lo ha già chiamato, Gattuso lo tiene d’occhio: il sogno Mondiale non è solo fantasia.

Intanto, fuori dal campo, la sua popolarità sale: è il primo italiano scelto da Skechers come ambassador, al fianco di campioni come Harry Kane e Isco. Sul fronte personale, è fidanzato con Anastasia Conti, nipote di Bruno e figlia di Andrea, con cui ha fatto il giro del web in un video di palleggi sulla spiaggia.