LA REPUBBLICA (Marco Juric) – “I cambi di Venturino e Pisilli ci hanno dato tanto”. Una delle fotografie del secondo tempo di Roma–Cremonese la scatta Gasperini in una frase. Perché c’è lo spostamento di Cristante sulla trequarti, c’è lo schieramento a 4 in difesa, ma anche l’inserimento dei due giovani giallorossi che ha cambiato l’inerzia contro gli uomini di Nicola. Prima l’ingresso in campo di El Aynaoui, poi Venturino al posto di Zaragoza. È lì che la partita inizia a girare. Il classe 2006 entra e punta. Recupera palloni, cerca l’uno contro uno, si fa dare palla con continuità.

Le statistiche raccontano la sostanza del ‘protetto’ di De Rossi: un tiro che sfiora l’incrocio con il piede debole, tre passaggi chiave, 26 tocchi nella metà campo avversaria, il 90 per cento di precisione nei passaggi offensivi. Non solo brio, ma anche concretezza: suo l’angolo da cui nasce il raddoppio di N’Dicka. Arrivato a gennaio dal Genoa, come contropartita nell’operazione Baldanzi, Lorenzo Venturino si sta ritagliando un ruolo all’interno della rosa. Complice anche l’ecatombe di infortuni. Domenica arriva la Juventus e, a meno di miracoli, senza attaccanti, Gasp potrebbe coltivare la pazza idea di lanciare l’ex genoano dal primo minuto.

Dall’altra parte c’è Pisilli, che continua a crescere. Entra, segna e mette ordine: 18 minuti, un gol (terzo stagionale), 9 passaggi riusciti su 10, due palloni recuperati. Gian Piero Gasperini chiede disciplina, letture, lavoro senza palla. Pisilli ha imparato a farlo senza perdere inserimento e freddezza sotto porta. Intanto dall’Argentina rimbalza sempre più insistentemente la voce di un ritorno in Argentina di Paulo Dybala. Contatti costanti tra l’entourage del calciatore argentino e il Boca Juniors, che punta a metterlo sotto contratto a parametro zero in estate. La Roma resta alla finestra, in attesa, intanto, del suo ritorno in campo. Non c’è ancora nulla di deciso, ma la sensazione sempre più forte è quella che la Joya stia vivendo gli ultimi scampoli della sua avventura in giallorosso.