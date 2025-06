Il Messaggero (S. Carina) – Qualche giorno e la Roma potrà annunciare Gasperini. Gli obiettivi sono chiari: ritorno in Champions, in primis. Ma anche attenzione al vivaio. Tanti i ragazzi plasmati e poi lanciati che hanno fatto la fortuna di Percassi.

“Quando Gian Piero vede qualità in un ragazzo, non ci pensa due volte”, racconta Capozucca, ex direttore del Genoa, ai microfoni di ReteSport. Questo può diventare musica per le orecchie dei vari Pisilli, Rensch e Gourna–Douath.