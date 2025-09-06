La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – La Roma oggi è la più giovane tra le big di Serie A: età media di 25 anni e 7 mesi, contro i 28 e 1 mese della scorsa stagione. Napoli (27 e 9), Inter (28 e 4), Milan (26 e 3), Juventus (26 e 6), Bologna (26 e 7), Atalanta (26 e 8) e Lazio (27 e 9) hanno tutte rose più “vecchie”.

Determinanti gli addii di Hummels (36), Paredes (31) e Shomurodov (30) e gli arrivi dei giovani Wesley (21), Ghilardi (22), Ziolkowski (20), Ferguson (20) ed El Aynaoui (24). Gasperini, come fece all’Atalanta, punta a valorizzare anche i talenti del vivaio: già portati in ritiro Romano (19), Arena (16) e Paratici (16).

Un undici titolare giallorosso potrebbe scendere in campo con un’età media di 23 anni e 2 mesi, più bassa persino di Parma, Lecce e Cagliari.