Alla vigilia di Bodo Glimt-Lazio, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, si è tenuta la consueta conferenza stampa. Per l’occasione, un giornalista biancoceleste giunto in Norvegia, ha ringraziato ironicamente l’allenatore del Bodo Glimt per la vittoria per 6-1 contro la Roma nel lontano 2021, anno della vittoria della Conference League per i giallorossi. “Per alcuni tifosi della Lazio quella partita è stata meglio di alcune nostre vittorie…” ha detto il giornalista laziale, e il club norvegese ha poi condiviso il video sul proprio profilo Instagram.