Gioiello Huijsen: la Roma bussa, la Juve non apre

Tuttosport (N. Schira) – Huijsen a Roma può confrontarsi con compagni di alto livello, che possono farlo crescere definitivamente. De Rossi nell’intervallo l’ha sgridato e sostituto dopo il gol del vantaggio contro il Frosinone. Una punizione inflitta per farlo crescere. Il Campione del Mondo 2006, infatti, stravede per Huijsen, tanto che da averlo promosso subito titolare dopo la panchina al debutto col Verona. Insomma, il numero 3 ci ha messo poco a stregare pure DDR.

Fu Mourinho a spendersi in prima persona per convincere Pinto a prenderlo. Un’opera di persuasione che ha fatto breccia nello stesso giocatore. A partire dall’abbraccio affettuoso accompagnato da una sequela di complimenti al termine di Juve-Roma dello scorso 30 dicembre. Impossibile rifiutare la chiamata del tecnico portoghese.

Alla fine ci stanno guadagnando tutti. Tanto che nella Capitale addirittura sognano di poter estendere il prestito per un altro anno o magari provare ad acquistarlo in caso di qualificazione alla Champions League.

Scenario improbabile, vi sto che sui classe 2005 la Juve ha le idee chiare per la prossima stagione: l’olandese tornerà per restare in Prima Squadra. Stavolta non più comprimario, bensì con un ruolo da protagonista. Nei giorni scorsi Huijsen ha rinnovato con la Juve fino al 2028.