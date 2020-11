Gioia Milanese: “E adesso chi dorme?”

Il Tempo (E. Zotti) – Nel secondo tempo di Roma-Cluj, con il risultato al sicuro, Paulo Fonseca ha regalato un sogno a Tommaso Milanese, centrocampista classe 2002 della Primavera di Alberto De Rossi, facendogli fare il suo esordio tra i professionisti. Nel quarto d’ora a disposizione, Milanese lascia anche il segno realizzando l’assist per il gol del 5-0 firmato Pedro. La prima tra i grandi è il coronamento di un percorso iniziato nella scuola calcio di Fabrizio Miccoli, prima di arrivare a Trigoria nel 2016. Queste le sue parole nel postpartita: “Non ho parole per descrivere l’emozione, è stato bellissimo. All’inizio non ci credevo, poi mi sono accorto che era tutto vero. Non credo che stanotte riuscirò a dormire“. Il prossimo traguardo potrebbe essere il rinnovo di contratto, con l’agente che da settimane sta trattando con la società per blindarlo.