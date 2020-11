Giocate, gol e prodezze. Dzeko pronto al ritorno nel suo stadio “amico”

Il Messaggero (S.Carina) – Napoli-Roma è sì il confronto tra i due tecnici Fonseca e Gattuso ma anche quello fra i due attacchi. Che in assenza di Osimhen, vedono da un lato Dzeko, il gigante con i piedi di un trequartista e dall’altro i piccoletti di Gattuso capitanati da Insigne, con Mertens e Lozano (o Politano). Una sorta di Gulliver contro i lillipuziani in uno stadio che spesso e volentieri ha visto Edin non avere ostacoli, più o meno come il personaggio ideato da Jonathan Swift rompe le corde che lo legano al terreno mentre sta dormendo sul lido dell’isola immaginaria. Di illusorio e apparente però, quando si parla del bosniaco, c’è poco. Uscito dal tunnel del Covid-19 – che lo ha costretto a rimanere ai box 17 giorni e a saltare Genoa e Parma – Dzeko ha voglia di campo. Nella Roma che vola in campionato, per la prima volta non c’è la sua impronta. Si parla della difesa che non subisce reti, del trascinatore Pedro, della qualità e della vena prolifica di Mkhitaryan, della mediana che di partita in partita sale di tono, del momento d’oro vissuto da Spinazzola ma di Edin non c’è traccia. Per carità, è certamente un segnale positivo nell’ottica di Fonseca perché dimostra come la squadra sia realmente in crescita, potendo fare a meno anche di un pilastro come il centravanti.